Bu Yöntemle İstifa Edenler Kıdem Tazminatlarını Eksiksiz Şekilde Alabilecek

Bir çalışanın kendi rızası ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alamıyor olması, milyonlarca vatandaşın iş değiştirmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından, yürürlüğe konulan onlarca şarttan birini dahi sağlayan milyonlarca işçi, istifa etse bile kıdem tazminatı hakkının tamamını alabilecek.

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Bu Yöntemle İstifa Edenler Kıdem Tazminatlarını Eksiksiz Şekilde Alabilecek - Resim: 1

Aynı kurumda bir yılın üzerinde çalışan herkes, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Yasalarca belirlenen bu güvence ile milyonlarca çalışan, işten çıkarılması durumunda belirli süreyle geçimini sağlayabilecek bir maddi imkan kazanırken, uzun süreli çalışmalarda ise ikramiye ödemeleri ile ödüllendirilmekte.

Buna karşın işten kendi rızasıyla ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödenmiyor oluşu, milyonlarca çalışanın daha cazip iş teklifleri almasına rağmen mevcut kurumlarını terk etmemesine neden oluyor. Kıdem tazminatını yakmamak için işten ayrılmayan çalışanları ilgilendiren değişiklik, yakın dönemde İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle birlikte hayata geçti.

BU ŞEKİLDE İSTİFA EDENLER TAZMİNATINI ALABİLECEK

Örneğin 5 yıl boyunca çalışan bir kişi, 5. yılında işten çıkarılması halinde, son olarak aldığı aylık ücretin brüt hesaplaması üzerinden 5 katı oranında bir tazminat elde etme hakkı kazanır. Tazminat, bazı durumlarda ele geçen toplu para nedeniyle 'kurtarıcı' bir özellik taşıyor olsa da, istifa sonucu işten ayrılmalarda işveren, tazminat ödememe hakkını kullanabiliyor.


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