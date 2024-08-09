Bu Yılki Hasat Yüzleri Güldürdü: Kilosu 1000 Liranın Üzerinde Satılıyor

Bugünlerde kurusunun kilosu 1000 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl 2 bin 450 tondan fazla bamya üretimi bekleniyor.



"KUYUMCUYU AÇTIRAMAZSIN AMA BAMYACI GECE BİLE EVİNE GELİR"



Bamyanın kurusunun 1000 TL'den alıcı bulduğunu belirten Belevi köyünden Ahmet Taşova, “Bamya bizim için sarı altın. Çünkü peşin paraya satılıyor. Altın gibi hemen paraya çevrilebiliyor. Bir ‘alo' denmesi yetiyor. Gece-gündüz satılabiliyor. Kuyumcuyu gece açtıramazsın. Ama bamyacı gece de olsa eve kadar gelip satın alır” dedi.

Erken saatlerden itibaren tarlalarda bamya topladıklarına değinen Saadet Yılmaz, sağlık açısından faydalı olan bu ürünün doya doya tüketilmesini istedi.