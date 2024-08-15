Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek Bölüm Belli Oldu! Rekor Düzeyde Tercih Alması Bekleniyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek bölümlere çevrildi. İlk öğrencilerini almaya hazırlanan bölümler arasında en dikkat çekeni ise Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi bölümü oldu.

Son Güncelleme:
Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek Bölüm Belli Oldu! Rekor Düzeyde Tercih Alması Bekleniyor - Resim: 1

13 Ağustos tarihinde açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'i doldu. Öğrenciler arasında en sık tercih edilen bölümler tıp, mühendislik ve hukuk olurken, bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden bölümler de milyonlarca öğrenci ve ebeveynin ilgisini çekti.

Özellikle dünyada son yıllarda hız kazanan yapay zeka teknolojisiyle birlikte bu yıl ilk kez öğrenci alımı gerçekleşen Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi bölümü, öğrencilerin gözdesi haline dönüştü. Yapay zeka sektörünün gelecek yıllarda daha da hızlanacağına yönelik beklenti, çok sayıda öğrencinin bu bölümü tercih etmesine neden olurken, bu bölümlerin şu anda yalnızca 5 üniversitede hizmete alındığı öğrenildi.

İşte Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi bölümlerinin bulunduğu üniversiteler...

Haberin devamını okumak için tıklayın
25 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Bilal Usta'dan Dizel Araç Sahiplerine Uyarı 25 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Bilal Usta'dan Dizel Araç Sahiplerine Uyarı
Dünyanın En Değerli Meyvesinin Hasadı Bursa'da Başladı: Bütün Dünyaya Kapış Kapış Satılıyor Dünyanın En Değerli Meyvesinin Hasadı Bursa'da Başladı
Türkiye'nin Nüfusu O Tarihte 50 Milyona Düşecek Türkiye'nin Nüfusu O Tarihte 50 Milyona Düşecek
Bütün Araç Sahipleri İçin Zorunlu Oldu! Dikkat Son 16 Gün Kaldı Bütün Araç Sahipleri İçin Zorunlu Oldu! Dikkat Son 16 Gün Kaldı
Ehliyetini Yenilemeyenler Yandı: Yeni Sınav Sistemi Geliyor Ehliyetini Yenilemeyenler Yandı: Yeni Sınav Sistemi Geliyor
26 Ton Karpuz Bedavaya Dağıtıldı! Üreticilerin Tüm Karpuzları Neden Ücretsiz Verdiği Belli Oldu 26 Ton Karpuz Bedavaya Dağıtıldı! Üreticilerin Tüm Karpuzları Neden Ücretsiz Verdiği Belli Oldu
Hasadı Başladı Tarlada 20, Markette 80 Lira: Kolesterole İyi Gelir Kan Basıncını Düşürüyor Hasadı Başladı Tarlada 20, Markette 80 Lira
İstanbul'un İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti! 18 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu İstanbul'un İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım
Menü Sanıp QR Kodu Telefonuna Okutan Yandı: Paranızdan Olursunuz Menü Sanıp QR Kodu Telefonuna Okutan Yandı: Paranızdan Olursunuz
Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! İzmir'de Müthiş Keşif: Tam 8 Bin Yıllık Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! İzmir'de Müthiş Keşif: Tam 8 Bin Yıllık
Soğan Hasadı Tepkiyle Başladı: Çiftçi Kan Ağlıyor Soğan Hasadı Tepkiyle Başladı: Çiftçi Kan Ağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!