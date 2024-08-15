Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek Bölüm Belli Oldu! Rekor Düzeyde Tercih Alması Bekleniyor

13 Ağustos tarihinde açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'i doldu. Öğrenciler arasında en sık tercih edilen bölümler tıp, mühendislik ve hukuk olurken, bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden bölümler de milyonlarca öğrenci ve ebeveynin ilgisini çekti.



Özellikle dünyada son yıllarda hız kazanan yapay zeka teknolojisiyle birlikte bu yıl ilk kez öğrenci alımı gerçekleşen Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi bölümü, öğrencilerin gözdesi haline dönüştü. Yapay zeka sektörünün gelecek yıllarda daha da hızlanacağına yönelik beklenti, çok sayıda öğrencinin bu bölümü tercih etmesine neden olurken, bu bölümlerin şu anda yalnızca 5 üniversitede hizmete alındığı öğrenildi.



İşte Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi bölümlerinin bulunduğu üniversiteler...