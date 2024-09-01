Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı
Ardahan'da tarımsal verimi ve çeşitliliği artırmak için ekilen bu ürün şaşkınlık yarattı. Tam bir protein deposu olup hayvanlar için ek gıda takviyesi olarak verilmeye başlandı. Yiyen hayvanların et ve sütü iki kat arttı.
Ardahan'da tarımsal çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu yıl ilk kez ekimi gerçekleştirilen yem bezelyesi, yüksek protein içeriğiyle hem hayvancılıkta et ve süt verimini artıracak hem de bölgedeki tarımsal verimliliği destekleyecek. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, bu önemli projenin hasadını yerinde inceledi.
Ardahan'ın Aşağı Kurtoğlu Köyü'nde yapılan yem bezelyesi hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Cineviz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez ekilen ve yüksek verim potansiyeline sahip yem bezelyesi bitkisinin, özellikle hayvancılıkta önemli katkılar sağladığını belirtti. Cineviz, "Yem bezelyesi, yüksek protein içeriğiyle et ve süt verimini artırırken, toprağımızı organik malzemeyle zenginleştirip doğal gübreleme de sağlıyor. Bu bitkiyi bölgemize kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.
Yem bezelyesi ekimi yapılan 12 dönümlük tarlanın sahibi Serhat Yıldız, ilk kez denediği bu üründen son derece memnun kaldığını ifade etti. Yıldız, Ardahan İl Tarım Müdürlüğü'nün sağladığı desteklerle elde ettiği yüksek verim ve kalitenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.
Ardahan'da tarımda çeşitliliği artırma ve hayvancılık sektörüne katkı sağlama amacıyla başlatılan yem bezelyesi üretimi, yüksek protein içeriği ve doğal gübreleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu adım, bölgede tarımsal sürdürülebilirliği destekleyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İlerleyen yıllarda yem bezelyesi ekim alanlarının genişletilmesi planlanıyor.