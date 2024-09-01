Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı

Ardahan'ın Aşağı Kurtoğlu Köyü'nde yapılan yem bezelyesi hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Cineviz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez ekilen ve yüksek verim potansiyeline sahip yem bezelyesi bitkisinin, özellikle hayvancılıkta önemli katkılar sağladığını belirtti. Cineviz, "Yem bezelyesi, yüksek protein içeriğiyle et ve süt verimini artırırken, toprağımızı organik malzemeyle zenginleştirip doğal gübreleme de sağlıyor. Bu bitkiyi bölgemize kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.