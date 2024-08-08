Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan, mısırda hasatta verim kaybı, rekolte düşüşünün neden oldu.