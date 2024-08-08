Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti
Osmaniye'de kış aylarında etkili olan seller sonrası yaz aylarında aşırı etkili olan aşırı yağış mısırda rekolteyi düşürdü. Çiftçi, mısırda polenlerin 32 derece sıcaklığa kadar dayanabildiğini ancak 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle tonlarca rekolte kaybı görüldüğünü belirtti. Mısırda yaşanan rekolte kaybının market ve pazar fiyatlarını artırması bekleniyor.
Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan, mısırda hasatta verim kaybı, rekolte düşüşünün neden oldu.