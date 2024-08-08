Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti

Osmaniye'de kış aylarında etkili olan seller sonrası yaz aylarında aşırı etkili olan aşırı yağış mısırda rekolteyi düşürdü. Çiftçi, mısırda polenlerin 32 derece sıcaklığa kadar dayanabildiğini ancak 42 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle tonlarca rekolte kaybı görüldüğünü belirtti. Mısırda yaşanan rekolte kaybının market ve pazar fiyatlarını artırması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti - Resim: 1

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan, mısırda hasatta verim kaybı, rekolte düşüşünün neden oldu.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası
Deprem Uzmanı Üst Üste 4 Deprem Olan Adana’yı İşaret Etti: 6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var '6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var'
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
Üretilmesi Tam 12 Ay Sürüyor! Seradan 20 Liraya Çıkıyor, Markette 80 Liraya Satılıyor Üretilmesi Tam 12 Ay Sürüyor! Seradan 20 Liraya Çıkıyor, Markette 80 Liraya Satılıyor
Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek" Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek"
İstanbul'un Göbeğinde Ürküten Manzara... Her Gün Binlerce Kişi Gidiyor; Her An Çökebilir! Her Gün Binlerce Kişi Gidiyor; Her An Çökebilir!
Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş
En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir
Üniversite Diplomasını Boşverip Baba Mesleğine Döndü: Ufacık Dükkandan Dünyaya İhracat Yapıyor Üniversite Diplomasını Boşverip Baba Mesleğine Döndü: Ufacık Dükkandan Dünyaya İhracat Yapıyor
Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti