Bu yaz Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listelendi

2023 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

UZI'nin "Caney" parçası ikinci sırada yer alırken Halodayı ve Azer Bülbül parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" üçüncü oldu.

"24/7" ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği "Canın Sağ Olsun" ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

NLife'ın yer verdiği bilgilere göre; 2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün.

Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

2. Caney - UZI

3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

4. 24/7 - ALIZADE, BEGE

5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

6. Geri Dönemedim - Semicenk

7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek

8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen

9. Aşkın Olayım - Simge

10. Aşk Olsun - cakal

11. ARABA - Sefo

12. BAYBAY - BLOK3

13. Sevecek Sandım - Semicenk

14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3

15. AFFETMEM - BLOK3

16. Celladına Aşık - Kubilay Karça

17. Aynen - Heijan, Muti

18. DEFOL - Lil Zey

19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

20. Yaz Gülü - İrem Derici