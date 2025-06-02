Bu Tuzağa Dikkat! Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Yapıyorlardı

Sakarya'da yurt dışında şoförlük yapmak amacıyla sahte sürücü belgesi ve pasaport yapan 5 şebeke üyesi, jandarma ekiplerince yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Bu Tuzağa Dikkat! Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Yapıyorlardı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ve Karasu ilçelerinde yurt dışında şoförlük yapmak için gerekli olan sürücü belgeleri ve pasaportların sahtelerini yağan şahıslara operasyon gerçekleştirdi.

Sakarya'da 5, Kocaeli'de 2 olmak üzere toplam 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal, sahte sürücü belgeleri ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edile şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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