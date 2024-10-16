Bu Trafik İşaretine Dikkat: 9 Bin 317 Lira Cezası Var
Almanya’da sürücülerin karşısına çıkan turuncu "yumurtalı" trafik işareti, trafikte yeni bir tartışma yarattı. Sürücülerin kafasını karıştıran bu işaretin ne anlama geldiğine dair açıklamalar sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkede sürücüler, karmaşık yol işaretleri nedeniyle zorluk yaşıyor ve birçok sürücü, adeta bir "işaret ormanı" içerisinde kaybolmuş hissediyor. Bu durum, trafik kurallarına uyulmaması durumunda önemli maddi cezalara neden olabiliyor. Almanya genelinde kurallara uymamanın cezası, 1.000 Euro'ya (yaklaşık 9 bin 317 TL) kadar çıkabiliyor.
Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg bölgesinde sürücülerin karşısına çıkan yeni bir işaret ise dikkat çekiyor: Turuncu renkte bir "yumurta" sembolü taşıyan trafik levhası. Bu işareti görmezden gelen sürücüler, 250 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
YUMURTALI İŞARETİN ANLAMI NEDİR?
Yuvarlak, kırmızı kenarlıklı ve ortasında turuncu renkte yumurtaya benzeyen bir sembol taşıyan bu trafik işareti, suyu kirletici maddeler taşıyan araçların belirli bölgelerde trafiğe çıkmasının yasak olduğunu ifade ediyor.
İlk kez 1988 yılında uygulamaya giren bu işaret, 1 Eylül 2009'da genişletilerek 20 litreden fazla tehlikeli madde taşıyan araçlar için geçerli hale getirildi. Asitler, alkaliler, alkali metaller ve zehirli sıvılar gibi suya zarar verebilecek maddeler bu kapsamda değerlendiriliyor.
Almanya, bu uygulama ile su kirliliğini önlemeyi, doğayı korumayı ve halk sağlığını güvence altına almayı amaçlıyor.