Bu Trafik İşaretine Dikkat: 9 Bin 317 Lira Cezası Var

Ülkede sürücüler, karmaşık yol işaretleri nedeniyle zorluk yaşıyor ve birçok sürücü, adeta bir "işaret ormanı" içerisinde kaybolmuş hissediyor. Bu durum, trafik kurallarına uyulmaması durumunda önemli maddi cezalara neden olabiliyor. Almanya genelinde kurallara uymamanın cezası, 1.000 Euro'ya (yaklaşık 9 bin 317 TL) kadar çıkabiliyor.

Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg bölgesinde sürücülerin karşısına çıkan yeni bir işaret ise dikkat çekiyor: Turuncu renkte bir "yumurta" sembolü taşıyan trafik levhası. Bu işareti görmezden gelen sürücüler, 250 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.