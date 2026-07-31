Bu Tarihlere Dikkat! İstanbul'da 6 Metro Hattının Sefer Saatleri Değişti

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1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarının sefer saatlerinde iyileştirme yapıldı.

Metro İstanbul da sefer saatlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç 1-16 Ağustos tarihleri arasında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarının sefer saatlerinin saat 00.30'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Metro İstanbul, M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA