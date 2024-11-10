Bu Tarihlerde Pizza Yiyenler Yandı! Ünlü Pizzacıda Tifo Alarmı
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, Domino's Pizza ile bağlantılı olarak tifo vakasıyla ilgili bir uyarı yapıldı. Yetkililer, bu pizzayı tüketen ve hastalık riski taşıyan kişilerin bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmelerini önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, dünyaca ünlü pizzacı Domino’s ile ilişkilendirilen tifo uyarısı yayımlandı.
BU TARİHLERDE YİYENLER YANDI
Yetkililer, 11-19 Ekim tarihleri arasında Domino’s Pizza'dan yiyecek alıp tüketen kişilerin hastalık riski taşıdığını belirterek, bu kişilerden bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmelerini istedi.
BELİRTİLERE DİKKAT
Tifo, ateş, baş ağrısı, döküntüler, kabızlık, ishal ve kusma gibi ciddi semptomlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, çiğ gıda tüketiminin özellikle tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların yeterince pişirilmemesi durumunda tifo riskini artırdığını vurguladı.
TİFO NEDİR?
Tifo, Salmonella bakterisinin neden olduğu, ateş, kusma, ishal ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren, insandan insana bulaşabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Aynı zamanda "enterik ateş" olarak da bilinen tifo, hayati risk taşıyan bir hastalıktır. Tifo, özellikle içme suyu temini ve el yıkama alışkanlıklarının yetersiz olduğu bölgelerde yaygın olup, Afrika ve Güney Asya'da salgınlar sıkça görülmektedir. Bu bölgelerde, özellikle çocuklar için ciddi tehlikeler oluşturan tifo hastalığı, aşı ve antibiyotik tedavisi ile tedavi edilebilir. Ancak, belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden doktora başvurulması oldukça önemlidir.
TİFO BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tifo hastalığının belirtileri, genellikle enfeksiyon sonrası 1 ila 3 hafta içinde başlar. Özellikle çocuklarda, ateş hızla yükselir. Erken dönem belirtileri arasında ateş ve karın ağrısı yer alır.
Diğer yaygın belirtiler ise şunlardır:
39-40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş
Halsizlik
Mide ağrısı
Öksürük
İştahsızlık
Döküntüler
Kas ağrıları
Kızarıklık
İshal
Mide bulantısı
Şişkinlik
Karın ağrısı
Kabızlık
Baş ağrısı
TİFO NEDEN OLUR VE TİFO NASIL BULAŞIR?
Tifo, Salmonella typhi bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. En sık bulaşma kaynağı, kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerdir. Bakteriler, bağırsaklara girdikten sonra kana karışır. Ayrıca, tifo bakterileri dışkı veya idrar yoluyla da bulaşabilir. Kirli su kaynakları, atık sularla karışan dışkı ve idrar ile kontamine olabilir. El yıkama alışkanlıkları yetersiz olduğunda, enfekte olmuş kişilerin dokunduğu yüzeyler ve nesneler de hastalığın yayılmasına neden olabilir.
Tifo, antibiyotik tedavisi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır ve aşı ile de korunmak mümkündür. Bununla birlikte, bazı kişiler, bakteriyi yıllarca vücutlarında taşıyabilir; bu duruma "kronik tifo" denir. Ayrıca, tifo yalnızca insandan insana bulaşır ve hayvanlardan tifo bulaşmaz.