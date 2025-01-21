Bu Tabloya Yürek Dayanmaz! Yerlikaya Kahreden Haberi Verdi: Yangın Faciasında Can Kaybı Arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen faciaya ilişkin acı haberi verdi. Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı. Öte yandan faciaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Bu Tabloya Yürek Dayanmaz! Yerlikaya Kahreden Haberi Verdi: Yangın Faciasında Can Kaybı Arttı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin yüreğini yaktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın faciasının yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi. Yerlikaya, yangına ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CAN KAYBI YÜKSELDİ

"Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine t eslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki idari soruşturma sonunda ortaya çıkacak ve aziz milletimizle paylaşacağız.

'SORUMLULAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK'

Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bakanlar Kurulu'ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. 85 milyon hepimiz yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar.

Yarın son kez AFAD uzman ekiplerimiz son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün geceden itibaren durmadan bu çalışmalar yapılıyor. Bolu Valimiz, Bolu Başsavcımız, Bolu'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlar, komşu vilayetlerinden gelen ve çalışanlar, AFAD'ın büyük tecrübesi sabır ve sebat ile çalıştığını belirtmek istiyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Bizi yurt içi ve yurt dışından arayan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük acı hissediyoruz. Yakınlarına ve aziz milletimize tekraren başsağlığı diliyorum."

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