Bu Sene Kış Çok Zor Geçecek! Uzmanı 'La Nina Dönemine' Dikkat Çekti
Uzmanlar, La Nina etkisinin kış aylarında yağış miktarını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularının soğumasıyla ortaya çıkan La Nina, bu yıl Türkiye'de kış mevsimini zorlu geçirebilir.
Kaynak: DHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, La Nina’nın Türkiye genelinde özellikle Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların azalmasına yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Demir, “La Nina etkisiyle batı bölgelerinde daha kuru bir kış geçirebiliriz. Özellikle tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle suya ve çevreye daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.
EL NİNO AZALIYOR, LA NİNA GELİYOR
Prof. Dr. Demir, El Nino’nun sıcaklık artışına yol açan etkisinin azaldığını, La Nina’nın ise daha soğuk ve kurak bir kış anlamına gelebileceğini vurguladı. Bu dönemde özellikle tarım sektörünün dikkatli olması gerektiğini belirten Demir, "İstediğimiz kar yağışını alamayabiliriz. Su kaynaklarının azalması ve tarımsal üretimdeki olumsuzluklar ciddi sorunlara yol açabilir" diye konuştu.
2024 sonbahar aylarının bu zorlu kışa hazırlık dönemi olarak geçmesi gerektiğini belirten Demir, yerel yönetimlerin ve vatandaşların bu sürece hazırlıklı olmasının önemini vurgulayarak, "Su kaynaklarımız giderek azalıyor, bu nedenle mevcut kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri alması ve toplumun bilinçlendirilmesi şart" ifadelerini kullandı.
Demir, yerel yönetimlerin kurumsal hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini belirterek, 2024 yılı sonbaharının bu hazırlık için kritik bir dönem olduğunun altını çizdi.