Bu Sene Kış Çok Zor Geçecek! Uzmanı 'La Nina Dönemine' Dikkat Çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, La Nina’nın Türkiye genelinde özellikle Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların azalmasına yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Demir, “La Nina etkisiyle batı bölgelerinde daha kuru bir kış geçirebiliriz. Özellikle tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle suya ve çevreye daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.