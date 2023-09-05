Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu

Türkiye’nin birçok şehri aktif fay hatlarının üzerinde ve etrafında altında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir en yüksek deprem riskine sahip iller olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul için deprem alarmı verilirken Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ da tehlike altındaki iller arasında sayılıyor.