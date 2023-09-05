Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu
Türkiye'nin birçok ilinin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan iller belli oldu.
Türkiye son 24 saatte yaşanan depremlerle sarsıldı. Birçok bölgede irili ufaklı depremler AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerine takıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışma dikkat çekti.
Halk TV'nin haberine göre; Oda, Fay hattının altından geçtiği 24 ilde jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemeler gerçekleştirdi. Bu iller arasında Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari bulunuyor.
Kütahya, Aksaray ve Sakarya gibi fay hattının üzerinde kurulmuş şehirlerin de raporlarını hazırlayan Oda; Bursa, İzmir ve Bolu için ise deprem riski çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’nin birçok şehri aktif fay hatlarının üzerinde ve etrafında altında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir en yüksek deprem riskine sahip iller olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul için deprem alarmı verilirken Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ da tehlike altındaki iller arasında sayılıyor.