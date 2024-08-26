Bu Şehirde Kira Fiyatları Rekor Arttı: İstanbul'u Bile Solladı

KİRASI UYGUN OLAN ŞEHİRLER

Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:

10-Yozgat: 10 bin 454 lira

9-Isparta: 9 bin 995 lira

8-Bitlis: 9 bin 813 lira

7-Bingöl: 9 bin 806 lira

6-Kars: 9 bin 606 lira

5-Hakkâri: 9 bin 516 lira

4-Burdur: 9 bin 468 lira

3-Kütahya: 9 bin 325 lira

2-Kilis: 8 bin 397 lira

1-Muş: 7 bin 670 lira