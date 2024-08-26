Bu Şehirde Kira Fiyatları Rekor Arttı: İstanbul'u Bile Solladı
Son dönemde Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmüyor. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın son verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL'ye yükselirken, 110 metrekarelik bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL olarak belirlendi.
Kira fiyatlarında liderliği Muğla aldı. Muğla’da ortalama kira bedeli aylık 25 bin 500 TL ile Türkiye'nin en pahalı şehri olarak öne çıktı. İstanbul'da ortalama kira 23 bin 373 TL, İzmir'de 21 bin 902 TL ve Ankara'da ise 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.
Bu veriler, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için konut kiralarının ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Muğla'nın İstanbul'u bile geride bırakan kira artışı ise dikkat çekiyor.
KİRASI UYGUN OLAN ŞEHİRLER
Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:
10-Yozgat: 10 bin 454 lira
9-Isparta: 9 bin 995 lira
8-Bitlis: 9 bin 813 lira
7-Bingöl: 9 bin 806 lira
6-Kars: 9 bin 606 lira
5-Hakkâri: 9 bin 516 lira
4-Burdur: 9 bin 468 lira
3-Kütahya: 9 bin 325 lira
2-Kilis: 8 bin 397 lira
1-Muş: 7 bin 670 lira