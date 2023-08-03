Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak

Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini git gide artırıyor. İstanbul'da yarın 'Eyyam-ı Bahur' nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi bekleniyor.

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Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak - Resim: 1

İstanbul'da yarın 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminine göre, kentte hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

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Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak - Resim: 2

İstanbul, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.

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Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak - Resim: 3

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

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Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak - Resim: 4

BUGÜN SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının perşembe günü en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

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