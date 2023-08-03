Bu saatlere dikkat: Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak
Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini git gide artırıyor. İstanbul'da yarın 'Eyyam-ı Bahur' nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi bekleniyor.
İstanbul'da yarın 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminine göre, kentte hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.
İstanbul, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.
BUGÜN SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklığının perşembe günü en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.