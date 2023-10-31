Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi

ZEYTİNBURNU

NO: 35126688

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -VELİEFENDİ mah sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126675

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/3., 74. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126683

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38., 39., 39/4., 39/6., 46., 47/4., 73/3. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126692

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 11, MODABAĞ 3 sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126679

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126690

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126685

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 49/2. sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / YENİDOĞAN mah 240., 42/1., 44., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.