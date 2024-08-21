Bu Obruklar Uykuları Kaçırıyor! Evlerin Dibine Kadar Yaklaştı, 15 Günde 20 Ton Toprak Yer Değiştirdi

'20 TONA YAKIN TOPRAK YER DEĞİŞTİRDİ'

Bölgede ölçümler yapan ve sonuçları rapor haline getiren Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, "Sorunlu bölgede 2 farklı su kanalı tespit ettik. Bunlar obrukların oluşumuna sebep oluyor. Bu bölgede kireçli topraklar yer alıyor. Bu taşlar erime boşlukları meydana getirmektedir. 4-5 farklı bölgeden elektrik ölçümleri aldık. Ölçüm sonucunda ev bölgesinde obruk riski tespit edildi. Bunun yanında hayvanların kaldığı ahırda da obruk riskleri tespit edildi. Bu riskin obruk oluşan tarla, ahıra doğru ve köyün içine doğru 2 farklı kanalda ilerlediğini gördük. Kendi içerisinde göçtüğü verisine ulaştık. İlk olarak 15 gün önce bir değişimi ölçtük. Bu bölgede tamamında kireçli olan çevrede obruk riski olduğunu analiz ettik. Bu bölge fay olan bir bölge. Bu fay titreşimler meydana getirerek obrukların zamanlamasını ve riskini artırmaktadır. 15 gün içinde yaklaşık 20 tona yakın bir toprağın yer değiştiğini tespit ettik. Bu zamanla artacak. Herhangi bir depremle daha da artacak” diye konuştu.