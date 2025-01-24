Bu Nasıl Vicdan! Otomobiliyle Çarptığı Köpeği Metrelerce Sürükledi, Arkasına Bile Bakmadan Gitti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Köpek metrelerce sürüklenirken, sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Eski Sanayi Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen sahipsiz köpeğe çarparak metrelerce sürükledi. Köpek sekerek bölgeden uzaklaşırken araç sürücü umursamadan yoluna devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin köpeğe çarpması, savrulan hayvanın metrelerce sürüklenmesi, sürücünün ise durmadan yoluna devam etiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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