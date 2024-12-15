Bu Kuzuyu Görenler Gözlerine İnanamadı: Tam Beş Tane...

Çanakkale'de bir koyun, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. 5 bacaklı kuzuyu görenler gözlerine inanamazken sahibi, "Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Bu Kuzuyu Görenler Gözlerine İnanamadı: Tam Beş Tane...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz’a (26) ait koyun, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

Bu Kuzuyu Görenler Gözlerine İnanamadı: Tam Beş Tane... - Resim : 1

İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz’ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi.

Bu Kuzuyu Görenler Gözlerine İnanamadı: Tam Beş Tane... - Resim : 2

Kuzu Yüklü Tır Devrildi!Kuzu Yüklü Tır Devrildi!Güncel

Koyun Sürüsüne Çarpan Araba Sürücüsü Yaralandı 11 Koyun ÖldüKoyun Sürüsüne Çarpan Araba Sürücüsü Yaralandı 11 Koyun ÖldüGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor
Polonez İşçilerinin Açlık Grevinde Bir Hafta Doldu: Birilerinin Ölmesi mi Lazım? Açlık Grevinde Bir Hafta, 'Birilerinin Ölmesi mi Lazım?'
İzmir'in En Güzel İlçesi Belli Oldu! Gezi Listenizde Yer Vermelisiniz İzmir'in En Güzel İlçesi Belli Oldu! Gezi Listenizde Yer Vermelisiniz
Palet Atölyesinde Korkutan Yangın Palet Atölyesinde Korkutan Yangın