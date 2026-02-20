Bu köy 67 Yıldır Kayıyor: Valilik Olayın Aslını Paylaştı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde toprak kayması yeniden gündeme geldi. Valilik, alanın 1967’den bu yana afete maruz bölge olduğunu ve sürecin düzenli izlendiğini açıkladı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde yaşanan toprak kayması sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Ancak yetkililere göre bölgedeki zemin hareketliliği yeni değil. Tunceli Valiliği, söz konusu alanın 1959’dan bu yana heyelan afetine maruz olduğunu, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da resmi olarak 'afete maruz bölge' ilan edildiğini açıkladı. O dönemde talep eden vatandaşlara Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle konut inşa edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, bölgede en son 2024 ve 2025 yıllarında teknik inceleme yapıldığı, toprak hareketliliğinin sürdüğünün tespit edildiği kaydedildi. 2025 Temmuz ayındaysa afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi amacıyla sayısallaştırma çalışması yapıldığı ve parsel bazlı tescil için AFAD Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.

HAREKETLİLİK ARTTI

Yetkililer, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zemin hareketliliğinin önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Riskli alan içerisinde bulunan 19 konuttan 7’sinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, kalan 12 konutta ise teknik rapor doğrultusunda gerekli önlemlerin alınacağı açıklandı.

