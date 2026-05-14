Bu Kez Türkiye'den Yola Çıktılar: Küresel Sumud Filosu Bir Kez Daha Yelken Açtı

İsrail'in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan 'Global Sumud Filosu', Muğla’nın Marmaris ilçesinden yeniden Akdeniz’e açıldı. Filo'nun hedefinin bir kez daha Gazze olduğu belirtildi.

İspanya'nın Barselona şehrinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 500'e yakın aktivistle 10 Mayıs'ta Marmaris'e gelen Global Sumud Filosu'na ait 38 tekne, eklenen 16 tekne ile birlikte yola çıkmak için sabah saatlerinde teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini tamamladı.

500'Ü AŞKIN AKTİVİST YELKEN AÇTI

İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı filoda, yolculuk öncesinde insani yardım ve dayanışma mesajları öne çıktı. Limanda toplanan aktivistler ‘Filistin'e özgürlük’ sloganları atarak yola çıkacak teknelere moral verdi. Duygusal anların yaşandığı uğurlamada bazı katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı. Filoda yer alan bir aktivist, "Amacımız Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve ablukanın sona ermesi için dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek” dedi.

HEDEF BİR KEZ DAHA GAZZE

Global Sumud Filosu'ndaki tekneler, öğle saatlerinde peş peşe Marmaris'ten ayrıldı. Filo'nun rotasının yeniden Gazze olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

