Bu İllerde Yaşayanlar Övünmekte Çok Haklı! Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu

İnsanların tamamı, zekalarının önemli bölümünü anne ve babalarından genetik miras yoluyla elde eder.



Buna karşın alınan eğitim, çevresel faktörler, beslenme ve birçok farklı etmen, hayatımız boyunca sahip olacağımız zeka seviyesi üzerinde belirleyicidir. İnsanların IQ seviyesini belirleyen faktörler arasında coğrafi etmenler de yer alırken, bu durum zamanla 'hemşehricilik' kavramının ortaya çıkmasına neden oldu.



Aynı memlekete sahip insanlar arasındaki yakınlaşma duygusal olmakla sınırlı kalmıyor. Türkiye'de yüz binlerce katılımcının zeka seviyesini ölçen bir internet sitesi, yapılan IQ testlerinin ardından bu sonuçları şehirlere göre sıraladı.



Ortaya Türkiye'nin zeka haritası çıkarken, en zeki 10 ilin listesi şu şekilde...