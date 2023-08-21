Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.