Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Adana, Hatay, Bingöl, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay kıyıları ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu