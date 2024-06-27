Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Artvin, Trabzon ve Giresun'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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