Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor!

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre yine 9 Ekim Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60km/saat yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak rüzgar ve fırtınanın aynı gün saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.