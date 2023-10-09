Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminleri yayımladı. Buna göre birçok ilde sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 9 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 2

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 9 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak yağışların aynı gün saat 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 3

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre yine 9 Ekim Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60km/saat yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak rüzgar ve fırtınanın aynı gün saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 6

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

URFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji saat vererek uyardı; kar, kış, sağanak geliyor! - Resim: 12
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