Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 25°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 14°C, 26°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık