Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 11°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı