Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji 1 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Sıcaklıkların Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de düşmesi beklenirken bazı iller için saat verilerek sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ’ın doğusu, Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 11°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı