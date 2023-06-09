Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!
Ülke genelinde Mayıs ayı sağanak yağış ve soğuk havaların etkisiyle geçmişti. Haziran'da da güneş yüzünü göstermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 24 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli hava tahminini parçalı ve çok bulutlu olarak açıklarken 24 il için de sarı kodlu uyarı verdi. İşte bölgelere göre Meteoroloji'den hava durumu tahmini:
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
24 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Sağanak uyarısı yapılan iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.