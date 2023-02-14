‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler
Prof. Dr. Okan Tüysüz Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından tehlikenin arttığı ve gerilmelerin boşaldığı yani 'uzun süre deprem olmaz' denilen yerleri harita üzerinden gösterdi. Tüysüz, Marmara depremine dair de çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye depremde kaybettiği canlara, yaşanan dramlara ağlıyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünya deprem bölgesinden gelen haberlere kilitlenirken bir yandan da hem bölgede hem de diğer bölgelerde deprem tedirginliği sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler deprem uzmanlarının yaptığı açıklamalara çevrildi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı Show TV yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, depremin ardından, ABD'li deprem uzmanlarının yaptığı harita üzerinden 'Uzun süre deprem olmaz' denilen ve deprem tehlikesinin arttığı bölgeleri açıkladı. Beklenen Marmara depremiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.
"BU BİNALARIN YIKILMASI MÜHENDİSLİK HATASIDIR"
Depremde yıkılan binalarla ilgili konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz "Burada binaların yıkılması hatadır. Bu binaların yıkılması mühendislik hatasıdır. Bir bina tasarlanırken deprem koşulları bilinir, bu deprem koşullarına göre bina hasar alabilir, bina hasar alacak şekilde tasarlanır. Ama binanın yıkılıp içindeki öldürmesi kabul edilebilir bir şey değildir.
Hele ki bunun hastane gibi çok önemli binalar için olması hiç kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla burada bir hata değil, hatalar zinciri var. Zeminin özelliklerinin ne olduğunun anlaşılmasından, binanın çatısının dikildiği döneme kadar hatalar zinciri var." ifadelerini kullandı.