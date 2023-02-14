‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler

Hele ki bunun hastane gibi çok önemli binalar için olması hiç kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla burada bir hata değil, hatalar zinciri var. Zeminin özelliklerinin ne olduğunun anlaşılmasından, binanın çatısının dikildiği döneme kadar hatalar zinciri var." ifadelerini kullandı.