Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! 'Yenidoğan Çetesi'nden Bebeğe Kan Donduran Eziyet

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren 'yenidoğan çetesi'nin bebeklere yaptığı eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanın, bir kız bebeğe yaptıkları kan dondurdu. Görüntülerde, sağlık personelinin ağlayan bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkadığı anlar yer aldı.

Son Güncelleme:
Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! 'Yenidoğan Çetesi'nden Bebeğe Kan Donduran Eziyet

SGK'dan para almak adına birçok bebeği öldüren 'yenidoğan çetesi'nin bir kız bebeğe yaptıkları eziyet ortaya çıktı.

Gazeteci Erk Acarer’in ulaştığı görüntülerde; Özel REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kız bebeğe eziyet ettiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Kan donduran video, bebeklere yapılan işkenceyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, sağlık personelinin ağlayan bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkadığı görüldü.

'Yenidoğan Çetesi'nde Bir Kan Donduran Skandal Daha! İYİ Partili Çömez Açıkladı: Bebeklerin Testislerini Sıkıştırarak Çürütmüşler'Yenidoğan Çetesi'nde Bir Kan Donduran Skandal Daha! İYİ Partili Çömez Açıkladı: Bebeklerin Testislerini Sıkıştırarak ÇürütmüşlerGüncel
Bu Kötülüğün Dibi Görünmüyor! 'Yenidoğan Çetesi' Bebeklere İşkence de Yapmış...Bu Kötülüğün Dibi Görünmüyor! 'Yenidoğan Çetesi' Bebeklere İşkence de Yapmış...Güncel

Son Güncelleme:
Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek
Meyve Sineklerini Uzak Tutma Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş Meyve Sineklerini Uzak Tutma Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş
İPA'dan Çarpıcı Rapor: Sosyal Güvenlik Alarmda, Emeklilerin Payı Hızla Düşüyor Sosyal Güvenlik Alarmda, Emeklilerin Payı Hızla Düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Lideriyle Aile Fotoğrafı Çekildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Lideriyle Aile Fotoğrafı Çekildi