Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! 'Yenidoğan Çetesi'nden Bebeğe Kan Donduran Eziyet

SGK'dan para almak adına birçok bebeği öldüren 'yenidoğan çetesi'nin bir kız bebeğe yaptıkları eziyet ortaya çıktı.

Gazeteci Erk Acarer’in ulaştığı görüntülerde; Özel REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kız bebeğe eziyet ettiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Kan donduran video, bebeklere yapılan işkenceyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, sağlık personelinin ağlayan bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkadığı görüldü.