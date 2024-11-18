Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! 'Yenidoğan Çetesi'nden Bebeğe Kan Donduran Eziyet
Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren 'yenidoğan çetesi'nin bebeklere yaptığı eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanın, bir kız bebeğe yaptıkları kan dondurdu. Görüntülerde, sağlık personelinin ağlayan bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkadığı anlar yer aldı.
SGK'dan para almak adına birçok bebeği öldüren 'yenidoğan çetesi'nin bir kız bebeğe yaptıkları eziyet ortaya çıktı.
Gazeteci Erk Acarer’in ulaştığı görüntülerde; Özel REYAP Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kız bebeğe eziyet ettiği anlar yer aldı.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Kan donduran video, bebeklere yapılan işkenceyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, sağlık personelinin ağlayan bebeğin yanaklarına vurduğu ve burnunu tıkadığı görüldü.
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