Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!

Hava Forum isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre bu gece ve yarın 22 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte o iller...

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Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! - Resim: 1

Türkiye, mart ayında yeniden yağışların etkisi altına girdi. Yurdun hemen hemen her bölgesinde yağışlar görülüyor. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de sağanak yağış, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

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Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! - Resim: 2

İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'de bazı illerimizde kar yağışı görülmeye başlandı. Ayrıca birçok ilimizde de kar yağışı bekleniyor.

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Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! - Resim: 3

Sosyal medya platformu Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan kar yağışı beklenen illerin isimleri verildi. Buna göre bu gece ve çarşamba günü 22 ilde kar yağışı bekleniyor.

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Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! - Resim: 4

KAR BEKLENEN İLLER

Yapılan paylaşımda kar yağışı beklenen illerin isimleri verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Çıkarın raflardan montları! Bu gece geç saatlerden sonra ve çarşamba kar beklediğimiz bazı şehirler:

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