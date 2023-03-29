Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!
Hava Forum isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre bu gece ve yarın 22 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte o iller...
Türkiye, mart ayında yeniden yağışların etkisi altına girdi. Yurdun hemen hemen her bölgesinde yağışlar görülüyor. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de sağanak yağış, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.
İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'de bazı illerimizde kar yağışı görülmeye başlandı. Ayrıca birçok ilimizde de kar yağışı bekleniyor.
Sosyal medya platformu Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan kar yağışı beklenen illerin isimleri verildi. Buna göre bu gece ve çarşamba günü 22 ilde kar yağışı bekleniyor.
KAR BEKLENEN İLLER
Yapılan paylaşımda kar yağışı beklenen illerin isimleri verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Çıkarın raflardan montları! Bu gece geç saatlerden sonra ve çarşamba kar beklediğimiz bazı şehirler: