Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! 14 Ay Sonra İlk Kez Görülecek

Gezegenimizin uydusu olan Ay, 19 Ağustos gecesinde Süper Ay haline dönüşecek. Ortalama 14 ayda bir görülen bu doğa olayı, ayın takip ettiği yörüngede dünyaya en yakın olduğu tarih olarak kayıtlara geçmekte.



AY HEM ÇOK BÜYÜK HEM DE ÇOK PARLAK OLACAK



Normal şartlarda göründüğünden yüzde 30 daha parlak olacak ay, aynı zamanda her zamanki boyutundan yüzde 17 daha büyük gözükecek. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden net şekilde görülecek coğrafi olay, bu gece benzersiz manzaraların ve fotoğrafların ortaya çıkmasına neden olabilir.





