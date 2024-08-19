Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! 14 Ay Sonra İlk Kez Görülecek

Ortalama her 14 ayda bir yaşanan Süper Ay, bu gece itibarıyla yeniden görülecek. Ay'ın normalden çok daha parlak ve büyük olacağı bu olay, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden net şekilde gözlemlenebilecek. İşte Mersinbalığı Ayı olarak da bilinen Süper Ay hakkındaki detaylar...

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! 14 Ay Sonra İlk Kez Görülecek - Resim: 1

Gezegenimizin uydusu olan Ay, 19 Ağustos gecesinde Süper Ay haline dönüşecek. Ortalama 14 ayda bir görülen bu doğa olayı, ayın takip ettiği yörüngede dünyaya en yakın olduğu tarih olarak kayıtlara geçmekte.

AY HEM ÇOK BÜYÜK HEM DE ÇOK PARLAK OLACAK

Normal şartlarda göründüğünden yüzde 30 daha parlak olacak ay, aynı zamanda her zamanki boyutundan yüzde 17 daha büyük gözükecek. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden net şekilde görülecek coğrafi olay, bu gece benzersiz manzaraların ve fotoğrafların ortaya çıkmasına neden olabilir.


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