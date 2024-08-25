Bu Bölgenin Taşı Toprağı Altın: Mal Varlığınızı Resmen 3'e katlıyor, Yatırım Yapan Yaşadı

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son bir yıl içinde arsa ve arazilerin değerinin üç katına kadar arttığını vurguladı. Konut yatırımlarının enflasyonun gerisinde kaldığını belirten Özelmacıklı, arsa ve tarlaların uzun vadede daha yüksek getiriler sunma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Konut kredilerine erişimin zorlaştığı bu dönemde, arsa ve tarla yatırımları en iyi alternatifler arasında gösteriliyor.

Deprem sonrası güvenli yaşam alanlarına olan talep de arsa yatırımlarını artırdı. Vatandaşlar, alternatif yaşam alanları oluşturmak amacıyla arsa ve tarlalara yöneliyor. Özellikle imarsız araziler bile, Tiny House gibi alternatif konut çözümleriyle değerlendirilebiliyor.