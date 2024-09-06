Bu Bölgede Evi, Arsası Olan Yandı: Acele Kamulaştırma Kararı Çıktı

Örneğin, Aksaray ilinde inşa edilecek olan Tümosan Trafo Merkezi-Vitra GES Enerji Nakil Hattı, 19 kilometre uzunluğunda olacak ve proje güzergâhındaki Aratol, İsmailağatolu ve Fatih mahalleleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Aynı şekilde, Gaziantep ve Kilis sınırlarında bulunan Elbeyli Trafo Merkezi-Doğanpınar Dağıtım Merkezi hattı ise 33 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor.