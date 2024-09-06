Bu Bölgede Evi, Arsası Olan Yandı: Acele Kamulaştırma Kararı Çıktı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 11 ilde hayata geçirilecek olan birçok farklı bölgede enerji nakil hattı projesi için acele kamulaştırma kararı aldı. İşte bütün ayrıntılar...
Karar kapsamında, belirlenen güzergâhlarda kamulaştırma işlemleri hızla gerçekleştirilecek. Enerji projelerinin tamamlanması için kritik öneme sahip olan bu adım, birçok taşınmazın acele kamulaştırılması anlamına geliyor.
Enerji nakil hatlarının inşası için ihtiyaç duyulan arazilerin mülkiyet hakları ve hat güvenlik sahaları için irtifak hakkı kurulacak. Kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) sunuldu. TEDAŞ, bu kapsamda Aksaray, Ankara, Gaziantep, Kilis, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Mersin ve Sivas illerinde projelere ilişkin işlemleri başlatmış durumda.
PROJELERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Kamulaştırma kararı alınan projeler arasında; Aksaray’da Tümosan Trafo Merkezi-Vitra GES Enerji Nakil Hattı, Ankara Polatlı'da Esentepe Dağıtım Merkezi-Sakarya Kesici Ölçü Kabini Enerji Nakil Hattı, Gaziantep ve Kilis'te Elbeyli Trafo Merkezi-Doğanpınar Dağıtım Merkezi Enerji Nakil Hattı gibi birçok proje yer alıyor. Bu projeler kapsamında çeşitli illerde istimlak edilecek arazilerin toplam yüzölçümleri ve irtifak hakkı kurulacak alanlar da belirlendi.
Örneğin, Aksaray ilinde inşa edilecek olan Tümosan Trafo Merkezi-Vitra GES Enerji Nakil Hattı, 19 kilometre uzunluğunda olacak ve proje güzergâhındaki Aratol, İsmailağatolu ve Fatih mahalleleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Aynı şekilde, Gaziantep ve Kilis sınırlarında bulunan Elbeyli Trafo Merkezi-Doğanpınar Dağıtım Merkezi hattı ise 33 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor.
HANGİ BÖLGELERDE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK?
Kamulaştırılacak alanlar, enerji nakil hatlarının geçeceği güzergâhlar boyunca geniş bir alana yayılıyor. Özellikle Gaziantep, Ankara ve Aksaray gibi illerde yapılacak projelerde, birçok mahallede yer alan arazilerin kamulaştırılması söz konusu. Bu kapsamda yerleşim yerleri, tarım arazileri ve bazı mülklerin hızlı bir şekilde kamulaştırılacağı belirtildi.
MAĞDUR EDİLMEYECEKLER
TEDAŞ, projelerin Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmek ve daha güvenli bir enerji iletim ağı kurmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Acele kamulaştırma kararıyla birlikte projelerin hızla tamamlanması hedeflenirken, kamulaştırma işlemleri için mülk sahiplerine bilgilendirme yapılacağı ve hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceği ifade edildi.
Proje adı: Tümosan Trafo Merkezi (TM)-Vitra GES DM Enerji Nakil Hattı (ENH)İli: Aksaray İlçesi: MerkezENH uzunluğu: 19+855,11kmİstimlak alanı: 2.613,90m2İrtifak alanı: 237.202,99m2Hat üzerindeki yerleşimler: Aratol Bahçeli, Aratol, İstiklal, Kazıcık, İsmailağatolu, Topakkaya, Fatih, Akın, Zafer ve Dorukini mahalleleri.
Proje adı: Esentepe Dağıtım Merkezi (DM)-Sakarya Kesici Ölçü Kabini (KÖK) ENHİli: Ankara İlçesi: PolatlıENH uzunluğu: 8+527,30kmİstimlak alanı: 437,95m2İrtifak alanı: 69.736,62m2Hat üzerindeki yerleşimler: Zafer ve Sakarya mahalleleri.
Proje adı: 9K4007 Elbeyli TM-Doğanpınar DM ENHİli: Gaziantep, Kilis İlçesi: Gaziantep Oğuzeli, Kilis ElbeyliENH uzunluğu: 33+207,37kmİstimlak alanı: 7.977,97m2İrtifak alanı: 405.609,77m2Hat üzerindeki yerleşimler: Oğuzeli’ne bağlı Aslanlı, Büyükkaracaviran, Hötoğlu, Akçamezra, Çaybeyi, Karaburun ve Doğanpınar mahalleleri ile Elbeyli’ye bağlı Elbeyli, Necmettin Erbakan, Geçerli ve Aşağıbeylerbeyi mahalleleri. Kaynak: TEDAŞ 11 ilde 17 proje için kamulaştırma yapacak.
Proje adı: IG2015 TM6-Musabeyli Fideri ENHİli: Gaziantep, Kilis İlçesi: Gaziantep Şahinbey, Kilis MusabeyliENH uzunluğu: 41+328,34kmİstimlak alanı: 6.179,83m2İrtifak alanı: 541.246,38m2Hat üzerindeki yerleşimler: Şahinbey’e bağlı Küçükkızılhisar, Geneyik, Serince, Gülpınar, Burçkarakuyu, Burçesentepe, Ufacık, Ozanlı, Doğanca, Hacıköy, Uğurtepe, Güllüce, Yaycı, Kuşçu, Hacıaslan, Çevreli, Tiyekli, Çubukdikren ve Bekişli mahalleleri ile Musabeyli’ye bağlı Sabanlı Mahallesi.
Proje adı: IH4260 Mayadalı-Boynuyoğun ENHİli: Hatay İlçesi: AltınözüENH uzunluğu: 8+139,74kmİstimlak alanı: 1.261,79m2İrtifak alanı: 124.120,55m2Hat üzerindeki yerleşimler: Mayadalı, Toprakhisar, Ziyaret ve Boynuyoğun mahalleleri.
Proje adı: Akçaşehir Bölgesi 2 ENHİli: Karamanİlçesi: MerkezENH uzunluğu: 10+428,52kmİstimlak alanı: 1.989,57m2İrtifak alanı: 136.176,53m2Hat üzerindeki yerleşimler: Akçaşehir Köyü.
Proje adı: Çöplük DM-Daday Köyler ENHİli: Kastamonu İlçesi: Merkez, DadayENH uzunluğu: 35+574,07kmİstimlak alanı: 8.018,13m2İrtifak alanı: 625.050,06m2Hat üzerindeki yerleşimler: Kastamonu Merkez’e bağlı Çiğil, Dokuzkat, Eymür, Gölemirler, Gölköy, Hacımuharrem, Subaşı, Talipler ve Kasaba mahalleleri ile Daday’a bağlı Davut, Hasanşeyh, İnciğez, Kızılörencik ve Sarıçam mahalleleri.
Proje adı: Mucur Karaarkaç Modiler-Yeni Medetsiz KÖK ENHİli: Kırşehir İlçesi: MucurENH uzunluğu: 8+961,66kmİstimlak alanı: 772,41m2İrtifak alanı: 107.997,06m2Hat üzerindeki yerleşimler: Karaarkaç, Bazlamaç ve Medetsiz köyleri.
Proje adı: Ereğli OSB DM-Sınır ADM ENHİli: Konya İlçesi: Ereğli, KarapınarENH uzunluğu: 17+519,30kmİstimlak alanı: 2.985,99m2İrtifak alanı: 228.887,69m2Hat üzerindeki yerleşimler: Ereğli’ye bağlı Kargacı ve Hortu mahalleleri ile Karapınar’a bağlı Akören ve Oymalı mahalleleri.
Proje adı: Gedil DM ve İrtibatları ENHİli: Konya İlçesi: AkşehirENH uzunluğu: 7+804,84kmİstimlak alanı: 1.157,76m2İrtifak alanı: 106.674,57m2Hat üzerindeki yerleşimler: Reis, Çarıklar, Üçhüyük, Engili, Gedil, Bozlağan ve Karahüyük mahalleleri.
Proje adı: Yeni Karaağıl DM ve İrtibatları ENHİli: Konya İlçesi: EreğliENH uzunluğu: 9+133,63kmİstimlak alanı: 1.251,69m2İrtifak alanı: 117.202,92m2Hat üzerindeki yerleşimler: Kuzukuyu, Beyören, Hortu ve Kutören mahalleleri.
Proje adı: Yeni Taşbudak ADM-Üçkuyu ADM ENHİli: Konya İlçesi: EreğliENH uzunluğu: 8+458,52kmİstimlak alanı: 1.528,69m2İrtifak alanı: 100.793,45m2Hat üzerindeki yerleşimler: Kutören Mahallesi.
Proje adı: Yeşilköy ADM-Yeni Reis ADM ENHİli: Konya İlçesi: AkşehirENH uzunluğu: 6+950,77kmİstimlak alanı: 1.181,01m2İrtifak alanı: 98.299,39m2Hat üzerindeki yerleşimler: Reis, Yeşilköy ve Çakıllar mahalleleri.
Proje adı: IM6022 Evciler-Gercebahşiş ENHİli: Mersin İlçesi: AnamurENH uzunluğu: 1+650,03kmİstimlak alanı: 378,63m2İrtifak alanı: 26.143,51m2Hat üzerindeki yerleşimler: Evciler ve Gercebahşiş mahalleleri.
Proje adı: Ağılkaya Köyü Karakepe4z Mezrası ENHİli: Sivas İlçesi: MerkezENH uzunluğu: 2+292,36kmİstimlak alanı: 115,95m2İrtifak alanı: 27.367,82m2Hat üzerindeki yerleşimler: Armutlu, Akmescit ve Ağılkaya mahalleleri.
Proje adı: 9M5294 Kızkalesi TM-Uzuncaburç ENHİli: Mersin İlçesi: Erdemli, SilifkeENH uzunluğu: 26+217,44kmİstimlak alanı: 8.165,80m2İrtifak alanı: 365.771,65m2Hat üzerindeki yerleşimler: Erdemli’ye bağlı Kumkuyu, Yemişkumu, Ayaş, Karaahmetli, Esenpınar ve Poslu mahalleleri ile Silifke’ye bağlı Sömek, Cambazlı, Yeğenli, Ören ve Uzuncaburç mahalleleri.
Proje adı: 9M5268 Yeğenli-Kızılgeçit ENHİli: Mersin İlçesi: SilifkeENH uzunluğu: 6+941,78kmİstimlak alanı: 1.101,75m2İrtifak alanı: 99.502,36m2Hat üzerindeki yerleşimler: Yeğenli, Seydili, Ören ve Kızılgeçit mahalleleri.