Bu Bal 70 Liraya Satılıyor Ama Zehir Saçıyor! Gördüğünüz An Uzaklaşın

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, market raflarında 70 liraya satılan ballarla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Şahin, bu balların sahte ve sağlığa zararlı olduğunu belirterek, "Bu balların acilen imha edilmesi gerekiyor. Ekmek aslanın ağzında, ekmeğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Şahin, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında sahte bal üretimi ve denetimleri gündeme getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bal analizlerinde daha etkin olmasını talep etti. NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) teknolojisinin bal sahteciliğini tespit etmede kullanılması gerektiğini belirten Şahin, 2025'te bu sistemin devreye gireceğini vurguladı.