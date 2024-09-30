Bu Bal 70 Liraya Satılıyor Ama Zehir Saçıyor! Gördüğünüz An Uzaklaşın
Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan bal ile ilgili uzmanından korkutan bir uyarı geldi. Market raflarında sadece 70 liraya satılan bal için Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, 'Zehir saçıyor' diyerek açıklama yaptı.
Kaynak: ANKA
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, market raflarında 70 liraya satılan ballarla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Şahin, bu balların sahte ve sağlığa zararlı olduğunu belirterek, "Bu balların acilen imha edilmesi gerekiyor. Ekmek aslanın ağzında, ekmeğimizi çaldırmayacağız" dedi.
Şahin, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında sahte bal üretimi ve denetimleri gündeme getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bal analizlerinde daha etkin olmasını talep etti. NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) teknolojisinin bal sahteciliğini tespit etmede kullanılması gerektiğini belirten Şahin, 2025'te bu sistemin devreye gireceğini vurguladı.
Türkiye’nin, 9 milyon 200 bin kovan ve yıllık 114 bin ton bal üretimiyle dünyanın en büyük ikinci arıcılık ülkesi olduğunu hatırlatan Ziya Şahin, piyasada sahte balın yaygınlaşmasının arıcıların emeğini hiçe saymak anlamına geldiğini söyledi. "Balı bal yapan arıcının emeğidir. Piyasada sahte ürünlerin dolaşması kabul edilemez" diyen Şahin, Türkiye'nin bal üretiminde çeşitlilik açısından dünya lideri olduğunu da ekledi.
Şahin, sahte balların denetlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na büyük görev düştüğünü ifade ederek, marketlerde satılan ucuz balların sağlığı tehdit ettiğini belirtti. Şahin, "İki ay önce 1 kilogram balın maliyeti arıcıya 261 liraydı, ama marketlerde 70 liraya bal satılıyor. Bu balların acilen imha edilmesi lazım" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında NMR cihazlarının kullanıma hazır olduğunu belirten Şahin, bu cihazların 2025 yılı itibarıyla bal denetimlerinde aktif olarak kullanılacağını kaydetti. Avrupa'daki gibi güvenli bal tüketiminin Türkiye'de de mümkün olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "İnsanlarımız güvenli bal yiyebilmeli" dedi.