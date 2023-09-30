Bu akşama dikkat: İşte yağışın etkili olacağı yerler!
İstanbul'da bu akşam saatlerinde şiddetli yağış beklenirken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir uyarı geldi. Yağışın akşam saatlerinde nerelerde etkili olacağı açıklanırken, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. Megakent İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış, etkisini bugün de gösterecek.
AKŞAM SAAT 18:00'DAN İTİBAREN DİKKAT!
AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
HAVA FORUM'DAN UYARI
Hava Forum, Twitter üzerinden akşam saatleri için uyarıda bulundu. Anlık haritanın paylaşıldığı hesapta şu uyarılara yer verildi: