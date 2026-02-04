Brezilya'da Otobüs Faciası! 16 Ölü, 44 Yaralı

Brezilya'nın Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Brezilya'da Otobüs Faciası! 16 Ölü, 44 Yaralı
Brezilya'nın Ceara eyaletinden dönen otobüsün, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildiği bildirildi.

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı belirtildi. Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

