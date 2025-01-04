Bozüyük Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Bozüyük Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2025 mali yılı içerisinde aylık bin 500 TL yardım yapılması kararı çıktı.

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Bozüyük Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Bozüyük Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündemin ilk sırasında yer alan “Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi” maddesine istinaden denetleme komisyonuna beş üyenin seçilmesi oy birliği ile kabul edilirken yapılan kapalı oylamada; Denetim Komisyonu’na Sevgi Acar Erdem, İlter Kalkan, Mustafa Arda, Ayşe Nur Turan ve Adnan Özel seçildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karar bağlanırken, Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren "CANSUYU" kapsamında belediyeye müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere, 2025 mali yılı içerisinde aylık bin 500 TL yardım yapılması, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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