Bozcaada'ya Yapılacak Tüm Seferler İptal

Ege Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

