Bozcaada'da Ziraat Arazisinde Yangın: Çevre İllerden Çok Sayıda Araç Sevk Edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde yangın başladı. Yangını söndürme çalışmaları için çevre illerden de çok sayıda araç sevk edildi.

Bozcaada'da Ziraat Arazisinde Yangın: Çevre İllerden Çok Sayıda Araç Sevk Edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bozcaada'da Ziraat Arazisinde Yangın: Çevre İllerden Çok Sayıda Araç Sevk Edildi - Resim : 1

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde 11.30 sıralarında ziraat alanında yangın başladı.

Bozcaada'da Ziraat Arazisinde Yangın: Çevre İllerden Çok Sayıda Araç Sevk Edildi - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozcaada Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.
Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personelleriyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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