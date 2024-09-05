Böyle Yarışma Görülmedi: 10 Kilo Oğlağı Çiğnemden Yedi

Oğlak yeme yarışmasında kıyasıya rekabet yaşandı. Tekirdağ'da yapılan oğlak yeme yarışmasında yarışmacılar, 10 kilo oğlağı çiğnemeden yedi.

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Böyle Yarışma Görülmedi: 10 Kilo Oğlağı Çiğnemden Yedi - Resim: 1

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç grup olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

Kaynak: İHA

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