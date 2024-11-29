Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar

Diyarbakır’da meydana gelen hırsızlık olayı ‘Pes’ dedirtti. Köylere suyun ulaşmasını sağlayan kanalın demir kapısı, mazgal ve metal aksamları çalındı.

Son Güncelleme:
Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Malabadi Sulama Birliği’ne ait 90 kilometre uzunluğundaki sulama kanalında yaz aylarında su tutmak için kullanılan demir kapı, mazgal ve metal aksamlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar - Resim : 1

“MALİYETİ 100 İLE 150 BİN TL CİVARINDA”

Herkesi şaşırtan hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Malabadi Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, duruma şöyle tepki gösterdi: Geçtiğimiz yıllarda sulama kanallarımızda yine hırsızlık olayları yaşanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde hırsızlık olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor. Kış ayı olması münasebetiyle hırsızlar yine sulama kanalımızın su tutmak için bulunan demir kapılarının içinde bulunan bakır şanzıman milleri ve materyalleri çalmışlar. Kış sezonu çiftçilerin arazide olmamasını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar her bir demir kapıyı yaptırmaya kalksak yaklaşık maliyeti 100 ile 150 bin TL civarındadır. Bu hırsızlık olaylarına karşın çiftçilerimizin daha duyarlı olmalarını istiyoruz.

Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Güran Ailesinin Tehdit Ettiği Kişi Kim? Her Şeyi İtiraf Etti! ‘Beni Dövdüler, Sonra…’ Güran Ailesinin Tehdit Ettiği Kişi Kim?