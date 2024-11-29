Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Malabadi Sulama Birliği’ne ait 90 kilometre uzunluğundaki sulama kanalında yaz aylarında su tutmak için kullanılan demir kapı, mazgal ve metal aksamlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

“MALİYETİ 100 İLE 150 BİN TL CİVARINDA”

Herkesi şaşırtan hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Malabadi Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, duruma şöyle tepki gösterdi: Geçtiğimiz yıllarda sulama kanallarımızda yine hırsızlık olayları yaşanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde hırsızlık olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor. Kış ayı olması münasebetiyle hırsızlar yine sulama kanalımızın su tutmak için bulunan demir kapılarının içinde bulunan bakır şanzıman milleri ve materyalleri çalmışlar. Kış sezonu çiftçilerin arazide olmamasını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar her bir demir kapıyı yaptırmaya kalksak yaklaşık maliyeti 100 ile 150 bin TL civarındadır. Bu hırsızlık olaylarına karşın çiftçilerimizin daha duyarlı olmalarını istiyoruz.

Kaynak: DHA