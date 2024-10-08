Boykot Çağrısı Yapan Ali Erbaş'ın Damadı İçin Çarpıcı İddia: 'İsrailli Markanın...'

İsrail’in Gazze ve şimdi de Lübnan’daki katliamı sürerken, Türkiye’de milyonlarca vatandaş ve birçok kamu kuruluşu İsrail’e tepki gösterdi. İsrail menşeili ürünlere boykot kararları alınırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da boykot çağrısı yapan kurumlar arasında yer almıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da her fırsatta İsrail’e boykot çağrısı yaparken, Tüm alanlarda boykota devam edilmesi insan olmanın asgari bir gereğidir” ifadelerini kullanmıştı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Erbaş İsrail’e yönelik boykot çağrıları yaparken, damadı Berat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, 'İsrail’e destek vermek' ile suçlanan markaların Sakarya temsilcisi olduğu anlaşıldı.

2011 yılında distribütörlük alan şirketin, 2012’de “Genel satış performansı Türkiye birinciliği” başarısı elde ettiği bildirildi. Şirketin dünyada sadece 69 kişiye verdiği “Elçilik kulüp üyesi” unvanına sahip olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Birgün