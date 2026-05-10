Bostana Giren İnek Kavgasında 1 Ölü 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan olayda komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce S.I. tüfekle Yasin Işık'a ateş açtı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden yaralanan 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.'da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA