Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Katledildi

Hatay'ın Payas ilçesinde 47 yaşındaki Emine Çil, boşanma aşamasında olduğu eşi K.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak katledildi. Emine Çil'in katledilmeden sadece 2 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı "Açtığı yer var, solduğu yer var" paylaşımı ise derin bir üzüntü yarattı.

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Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Katledildi
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Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerine bir yenisi daha Hatay'da eklendi. Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Emine Çil, boşanma aşamasında olduğu 54 yaşındaki eşi K.Ç. tarafından av tüfeği ile katledildi.

KATİL ZANLISI EŞ YAKALANDI

Çil'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Katil zanlısı K.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.

2 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI...

Öte yandan Emine Çil'in katledilmeden sadece 2 saat önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında Çil'in, "Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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Hatay Kadın cinayetleri
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