Boşanma Davasıyla Ortaya Çıktı: Tutuklu Zannedilen Bahis Baronu Kaçmış!

Arka arkaya gelen kara para aklama skandalları gündemden düşmezken, kara para aklamanın yanında yasadışı bahis ve kumar çetesi lideri de olduğu belirtilen Fedlan Kılıçaslan’la ilgili bir skandal ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve savcılığın tutuklandığını açıkladığı bahis baronunun, serbest bırakılıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Bu durum da bir boşanma davası ilanıyla fark edildi.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre; yasadışı bahis ve kumar ağının önemli bir parçası olduğu belirtilen Fedlan Kılıçaslan’ın adı şu sıralar tekrar gündemde. Galatasaray Spor Kulubü’nün sponsorluk anlaşması yaptığı "meritking.news" adlı internet sitesinin Kılıçaslan ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.

AMATÖR HAKEMKEN MİLYONER OLDU

Kılıçaslan’ın adı ilk kez pandemi günlerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sattığı bir arsa vesilesiyle gündeme geldi. AKP’li başkan tarafından şehrin merkezinde yer alan ve daha önce birkaç kez ihaleye çıkarılıp iptal edilen 8 bin metrekarelik arsa, 26 Ocak 2022 günü satılmıştı. İhaleye tek alıcı olarak giren Golden Money Kuyumculuk 52 milyon 50 bin lira vermişti. Şirket Fedlan Kılıçaslan’a aitti. KKTC’de amatör hakemken aniden memleketi Balıkesir’e milyon dolarlık biri olarak dönmüştü. Türkiye’de kuyumcu olarak bilinen Fedlan Kılıçaslan, online bahis ve kumar faaliyetlerini Ukrayna üzerinden organize ediyordu. Şimdi Polonya merkezli kurduğu bir şirket üzerinden yürütüyor.

Kasım 2023’te de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, büyük bir yasadışı bahis operasyonu yapıldığını duyurdu. İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari’de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 59 kişi gözaltına alındı, 38’i tutuklandı. Soruşturmaya göre çetenin merkezi Balıkesir’di ve paralar buraya taşınıp Gold Money üzerinden aklanıyordu. Kılıçaslan da şirkette ortaklığı olan eşi ile beraber gözaltına alınıp tutuklandı. Bakanlık kara para aklamaya dair çok sayıda delil ele geçirildiğini açıkladı.

SERBEST OLDUĞU BOŞANMA DAVASIYLA ANLAŞILDI

Tutuklu olduğu bilinen Kılıçaslan hakkında medyada büyük bir teknoloji dahisi olduğuna dair haberler çıkmaya başlaması dikkat çekerken, asıl skandal yargının bir boşanma davasında verdiği ilan ile ortaya çıktı. 2 Ağustos 2024 günü gazetelerde İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi’nin bir boşanma tebligatı yayımlandı. Davalı Fedlan Kılıçaslan’dı.

Eşi F.Z. 2018 yılından beri evli oldukları Fedlan Kılıçaslan’a boşanma davası açmıştı. Gerekçe sürekli seyahat etmesi, eve gelmemesi, çocuğuyla ilgilenmemesiydi. Ayrıca ilanda Kılıçaslan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle eşinin de olaya dahil edilip tutuklandığı ve hala sanık olarak yargılandığı belirtiliyordu. F.Z. aylık 200 bin lira nafaka, toplam 20 milyon lira da maddi ve manevi tazminat talep ediyordu.

Mahkeme davaya dair ihtarın ulaştırılması için Fedlan Kılıçaslan’ın adresinin tespit edilememesinden dolayı ilan yayımlamış. Yani devletin kamuoyuna Türkiye’deki en büyük bahis, kumar ve kara para aklama çetesinin baronu olarak duyurduğu isim, serbest bırakılmış. Şimdi de boşanma ihtarı için dahi ulaşamıyor.

Kaynak: Gazete Duvar