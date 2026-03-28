Boşanma Aşamasındaki Eşine Bıçakla Saldırdı

Niğde'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla saldırdı. Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın ile şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda C.Y., boşanma aşamasındaki B.Z.Y.'i bıçakla yaraladı. Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ağır yaralanan kadın ile şüpheli, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Niğde Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
