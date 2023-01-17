Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek cinayetten önce canlı yayın açmış
Çağlayan’da iki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadının, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından aldatma iddiasıyla öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Katil zanlısı kocanın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ve “Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul’da alıyorum” dediği ortaya çıktı.
Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı. Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç’in Çağlayan’daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.
Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuşmuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başlamıştı.
Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener Barut, kadını kalbinden bıçaklamıştı.
Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti.