Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek cinayetten önce canlı yayın açmış

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı. Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç’in Çağlayan’daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.