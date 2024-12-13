Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını Bıçaklayarak Katleden Erkeğin Cezası Belli Oldu

Bahçelievler'de 11 Kasım 2021'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci'nin (36) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, maktul Hanife Demirci'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasına ek yapacağını belirten cumhuriyet savcısı, sanığın eylemini pişmanlık göstermeyerek ve tasarlayarak işlediğini belirterek, “Sanık duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadı. Çocuklarının bakım ve gözetimini yapan maktule yönelik, çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylem kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu. Bu tür bir eylemin sadece bireysel bir suç olmayıp, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedeleyen bir eylem olması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi, takdiri indirim uygulanmaması talep olunur” ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Savunmasında “Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Dilekçe yazdım onu okuyacağım” diyen sanık Demirci dilekçesinde, “Eşim benden telefonunu sakladı. Psikolojimi kaybettim. Psikoloji hastanesine gittim yatış istedim, yer yoktu. Olay günü eşimi görünce kendimi kaybettim. Akli dengem yerinde değildi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey olmasaydı” ifadelerini kullandı. 30 dakika aranın ardından son sözü sorulan Demirci ağlayarak, “Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirci'nin ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada takdiri indirim uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 11 Kasım 2021'de Bahçelievler'de meydana geldiği, sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti. Sanık Satı Mehmet'in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği belirtilen iddianamede, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edilmişti. Sanığın takip ettiği eşini arkasından yaklaşıp 21 bıçak darbesi vurduğu belirtilen iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA